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Ученые объяснили, может ли наступить конец света в пятницу, 13 ноября

Ученые объяснили, может ли наступить конец света в пятницу, 13 ноября

В преддверии 13 ноября 2026-го в интернете вспомнили о научной работе, вышедшей в журнале Science еще в 1960 году.

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