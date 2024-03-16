Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Ричард, как и положено двуличному англичанину, сказал, но не все..."Великобритания ведет «серую войну» с Россией" не ...В Британии сделал...
  • Evgeni Velesik
    Только капитуляция и разоружение всех частей ВСУ!«Вот и всё»: чешс...
  • Фаина Юсупова
    Столько времени они захватывают и не как не могут захватить эту проклятую Раду.Украинский журнал...

В Германии рассказали о конфликтах между Макроном и Шольцем

В Германии рассказали о конфликтах между Макроном и Шольцем

Несмотря на дружественные и доверительные отношения канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, есть конфликты с различными точками зрения, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге кабинета министров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх