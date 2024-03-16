В Германии рассказали о конфликтах между Макроном и Шольцем

Несмотря на дружественные и доверительные отношения канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, есть конфликты с различными точками зрения, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге кабинета министров.
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