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Аргументы и Факты

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Медведя застрелили в ботаническом саду Южно-Сахалинска

Медведя застрелили в ботаническом саду Южно-Сахалинска

В ботанический сад Южно-Сахалинска вечером 6 октября проник медведь. После обнаружения хищника территорию учреждения закрыли для посетителей, сообщили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

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