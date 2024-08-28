"Теперь мы солдаты": Музыкальную группу мобилизовали всем составом во время концерта

Во время концерта участников украинской группы "Будьмо" мобилизовали в полном составе. Солист группы Ростислав Коваль попытался сохранить лицо перед поклонниками и даже написал в соцсетях подобие возгласа: "Теперь мы солдаты".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии