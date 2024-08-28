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Царьград

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"Теперь мы солдаты": Музыкальную группу мобилизовали всем составом во время концерта

"Теперь мы солдаты": Музыкальную группу мобилизовали всем составом во время концерта

Во время концерта участников украинской группы "Будьмо" мобилизовали в полном составе. Солист группы Ростислав Коваль попытался сохранить лицо перед поклонниками и даже написал в соцсетях подобие возгласа: "Теперь мы солдаты".

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Желаю скорейшего трупирования.
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