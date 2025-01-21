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Трамп подписал меморандум: пошлины на импорт угрожают мировым рынкам

Трамп подписал меморандум: пошлины на импорт угрожают мировым рынкам

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, открывающий путь к введению новых импортных пошлин. Это решение касается анализа торгового дефицита и экономических связей с Китаем, что может повлиять на международные торговые отношения.

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