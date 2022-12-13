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Джастин Гейджи оправдывается за поездку в Чечню: «Я никогда не встречался с Кадыровым. Я был гостем на детском дне рождения»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи подвергся травле из-за поездки в Чечню. Не так давно Гейджи, Камару Усман и Генри Сехудо прибыли в Республику по личному приглашению Рамзана Кадырова.

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