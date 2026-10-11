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Несекретные материалы

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«Невозможно представить»: Европа считает доходы России от «дизельной сделки» с США

«Невозможно представить»: Европа считает доходы России от «дизельной сделки» с США

Договорённость Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США показывает, насколько наивно политическое руководство ЕС.

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Новый комментарий от пользователя
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vagas Karlito

Сама Европа и ее народы ни при чем! Там истеблишмент весь опутан деньгами кукловодов! Они марионетки только лишь по причине борьбы с Россией ! На данном этапе кукловоды почувствовали что без борьбы с Россией им будет плохо ,но от этой борьбы им станет еще хуже! Инерция велика что бы остановить падение! Но уже процесс начался!