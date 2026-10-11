Договорённость Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США показывает, насколько наивно политическое руководство ЕС.
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Штатники, а точнее Додик-миротворец, стандартным рейдерским захватом хапнули всю Венесуэльскую нефть и их НПЗ и все таки не могут обеспечить себя соляркой?
Сама Европа и ее народы ни при чем! Там истеблишмент весь опутан деньгами кукловодов! Они марионетки только лишь по причине борьбы с Россией ! На данном этапе кукловоды почувствовали что без борьбы с Россией им будет плохо ,но от этой борьбы им станет еще хуже! Инерция велика что бы остановить падение! Но уже процесс начался!