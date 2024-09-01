"Тройное бинго для мигрантов": Бесплатная доставка, лечение и гражданство от щедрых чиновников

Пиндосы всем рулят,, и завозом чурок в Россию и оплачивают этот завоз и гражданство российское выдают. А безумные чиновники хапают и ртом и жоп..й.И не ошибусь, если предположу, что получают он от запада, от Америки. Жизнь продолжается и нас становится меньше. Все блага нашей цивилизации медленно но верно отдают бабуинам

ДМ

Денис Милюков

В первую очередь нашим надо излишнюю скромность убирать. Нет в поликлинике нужного специалиста, невозможно достать талон, не бежать в платную клинику, освобождая тем самым квоты, а звонить и жаловаться в страховую, в минздрав, в горздрав! Да во все инстанции! Писать в социальные сети и в СМИ. В общем то выбивать чтобы за НАШИ ДЕНЬГИ, которые у нас и так забрали в виде налогов, нас качественно лечили в государственных, а не в платных клиниках.