Блогер-неонатолог из Борисова раскрыла секреты работы с младенцами

Врач-неонатолог из Борисова Александра Борисенко, известная в соцсетях как Доктор Сашенька, объяснила, что этот узкий специалист занимается исключительно новорожденными: оценивает их по шкале Апгар, выхаживает недоношенных и проводит первый осмотр, выявляя родовые травмы и пороки развития.