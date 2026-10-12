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Царьград

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Блогер-неонатолог из Борисова раскрыла секреты работы с младенцами

Блогер-неонатолог из Борисова раскрыла секреты работы с младенцами

Врач-неонатолог из Борисова Александра Борисенко, известная в соцсетях как Доктор Сашенька, объяснила, что этот узкий специалист занимается исключительно новорожденными: оценивает их по шкале Апгар, выхаживает недоношенных и проводит первый осмотр, выявляя родовые травмы и пороки развития.

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