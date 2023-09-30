Кошмарная «Ночь Гераней» в Виннице: Сорвана попытка ВСУ нанести ракетный удар по Крымскому мосту

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Л
Лариса
Храни их Бог.
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1 час.
АС
Анатолий Страшко
Ой, как красиво поляки своих братьев по разуму. хохлобандеровцев накормили. И счёт предъявили в десятки лярдов. А на экранах всё обнимаются да целуются.
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1 час.
НЛ
Николай Лежнин
Выведённые из обороны &quot;Тополя&quot; предлагаю утелизировать по дешёвке и самодоставкой на украаине. Поближе к польке и румынии. За одно и пыль с ихних дорог стрехнём
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