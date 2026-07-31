Актриса Любовь Соколова родилась 105 лет назад

31 июля исполняется 105 лет со дня рождения народной артистки СССР Любови Соколовой. За годы карьеры она сыграла более двух сотен героинь и стала одной из самых снимающихся актрис в истории советского кинематографа.
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