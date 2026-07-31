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Газета.ру

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Актриса Любовь Соколова родилась 105 лет назад

Актриса Любовь Соколова родилась 105 лет назад

31 июля исполняется 105 лет со дня рождения народной артистки СССР Любови Соколовой. За годы карьеры она сыграла более двух сотен героинь и стала одной из самых снимающихся актрис в истории советского кинематографа.

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