Делегация Федерации бобслея России посетит ежегодный конгресс IBSF в США

«Делегация Федерации бобслея России отправилась в США на ежегодный конгресс IBSF. ФБР представляют президент Анатолий Пегов, первый вице-президент Елена Аникина и генеральный секретарь Сергей Пархоменко.
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