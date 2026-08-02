ЧП на Кудринской площади: что известно о взрыве у элитного столичного ресторана

Субботний вечер 1 августа в самом центре Москвы завершился трагическими новостями. Около 19:55 на Кудринской площади, прямо у входа в известный ресторан средиземноморской кухни Balzi Rossi, прогремел мощный взрыв.
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