Лолита, попав под "отмену" из-за участия в вечеринке Ивлеевой, нашла новое занятие: "Всё от Бога"

Лолита решила сообщить, что после отмены концертов она займётся уборкой и другими домашними деламиПосле того, как многие звёзды шоу-бизнеса согласились прийти на "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой, с ними стали разрывать контракты.
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