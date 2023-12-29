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Царьград

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  • Oleg Ivanov
    Да российская ракета была в польше, у неё сзади на тросе красный флаг развевался, вся польша видела. 🤣Варшава пошла про...
  • Evgenija Palette
    Бедные, бедные наши УЧИТЕЛЯ... Мало того, что платят за их аспидский труд копейки, так еще этих НЕДОУМКОВ НАСАДИЛИ......Мигранты отменяют...
  • Evgenija Palette
    Да. Но только для самих мигрантов. Без их баб и вы-ю-бков...   Чего они, эти наши придурки, с ними возятся, будто они...Мигранты отменяют...

Лолита, попав под "отмену" из-за участия в вечеринке Ивлеевой, нашла новое занятие: "Всё от Бога"

Лолита, попав под "отмену" из-за участия в вечеринке Ивлеевой, нашла новое занятие: "Всё от Бога"

Лолита решила сообщить, что после отмены концертов она займётся уборкой и другими домашними деламиПосле того, как многие звёзды шоу-бизнеса согласились прийти на "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой, с ними стали разрывать контракты.

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