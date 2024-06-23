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Украина давит на Америку для отмены запрета на удары ATACMS вглубь России

Украина давит на Америку для отмены запрета на удары ATACMS вглубь России

Украина давит на Америку для отмены запрета на удары ATACMS вглубь РоссииВласти Украины оказывают давление на США с целью снятия запрета на  использование дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь России.

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