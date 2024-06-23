Украина давит на Америку для отмены запрета на удары ATACMS вглубь России

Украина давит на Америку для отмены запрета на удары ATACMS вглубь РоссииВласти Украины оказывают давление на США с целью снятия запрета на использование дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь России.
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