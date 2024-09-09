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Какая погода ожидается в ближайшие дни в разных регионах Казахстана

Какая погода ожидается в ближайшие дни в разных регионах Казахстана

Небольшое потепление без осадков прогнозируется на большей части страны. Как сообщили синоптики РГП «Казгидромет‎», обширный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, вызовет долгожданное прекращение осадков на большей части республики.

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