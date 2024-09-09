Какая погода ожидается в ближайшие дни в разных регионах Казахстана

Небольшое потепление без осадков прогнозируется на большей части страны. Как сообщили синоптики РГП «Казгидромет», обширный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, вызовет долгожданное прекращение осадков на большей части республики.
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