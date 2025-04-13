❗️⚡️ВСУ совершили две атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры в Белгородской области за прошедшие сутки — Минобороны.
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❗️⚡️ВСУ совершили две атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры в Белгородской области за прошедшие сутки — Минобороны.