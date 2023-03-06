Царьград

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Рекордное число населённых пунктов НСО обеспечат сотовой связью и мобильным интернетом в 2023 году

Рекордное число населённых пунктов НСО обеспечат сотовой связью и мобильным интернетом в 2023 году

В Новосибирской области ускоренными темпами устраняют цифровое неравенство. Голосовой сотовой связью, мобильным интернетом и другими соответствующими сервисами в регионе в ближайшие годы обеспечат населённые пункты численностью даже от 100 жителей.

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