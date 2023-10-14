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Правящая партия Польши может силой удержать власть в случае поражения на выборах

Правящая партия Польши может силой удержать власть в случае поражения на выборах

Global Look Press/Filip Radwanski/Keystone Press Agency Генерал Польской армии Петр Пытель считает, что правящая партия Польши "Право и справедливость" может силой сохранить власть в случае поражения на парламентских выборах.

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