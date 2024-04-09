Не зря, видать, теннис был любимым спортом гн... Ельцина

Как можно назвать человека, который ради своего тщеславия или материальной выгоды готов унижаться? Готов отказаться от своей Родины, флага, гимна, терпеть отношение к себе как человеку третьего сорта не потому, что ты сделал что-то плохое, а исключительно потому, что ты русский.