Как можно назвать человека, который ради своего тщеславия или материальной выгоды готов унижаться? Готов отказаться от своей Родины, флага, гимна, терпеть отношение к себе как человеку третьего сорта не потому, что ты сделал что-то плохое, а исключительно потому, что ты русский.
Не зря, видать, теннис был любимым спортом гн... Ельцина
Комментарии
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Станислав Магдалинов
На хрена нам его мнение?Своего нет?
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3 час.
Станислав Магдалинов
Так всё же надо участвовать,чтобы под свист сойти с пьедестала?
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3 час.
кромчанин
Всё из-за позиции Президента. Он, видимо, решил таким образом тратить кредит доверия избирателей.
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2 час.
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