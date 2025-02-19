БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Shahid Bahman Bagheri» - новый «авианосец-дрононосец» КСИР Ирана

«Shahid Bahman Bagheri» - новый «авианосец-дрононосец» КСИР Ирана

6 февраля 2025 года состоялась торжественная церемония вступления в строй ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана авианесущего корабля C-110-4 «Shahid Bahman Bagheri», названного в честь офицера КСИР — героя ирако-иранской войны.

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