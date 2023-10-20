Politico сообщила о намерении конгрессмена Филлипса баллотироваться в президенты США

Член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Дин Филлипс начал сигнализировать коллегам о том, что планирует бросить вызов американскому лидеру Джо Байдену в предстоящей президентской гонке.
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