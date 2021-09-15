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Не доверять, а проверять. Объединение России и Белоруссии может стать профанацией

Не доверять, а проверять. Объединение России и Белоруссии может стать профанацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью белорусскому Общенациональному телевидению.

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Алексей Сафронов
Любое сближение русских по крови и духу народов должно бы было положительно восприниматься гражданами наших Государств, но, как видно из подтекста в статье, русофобам и это не нравится. Вывод один: Правильным путем идём товарищи!
Агрофена Иванова
!!!! Респект!
валентина пожиленко
Лукашенко, тормозящий сближение наших народов, - это не белорусский народ, а лишь особь, выражающая волю народа и, чаще всего, выражающая свою волю от имени народа. К тому же, как говорят, наследственные гены, "пальцем не задавишь" и, как видится, у цыгана-кузнеца, являющегося отцом Лукашенко, вышла не лучшая "поковка"!
Людмила Нефедова
!!!

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