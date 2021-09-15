Не доверять, а проверять. Объединение России и Белоруссии может стать профанацией

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаНе доверять, а проверять. Объединение России и Белоруссии может стать профанацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью белорусскому Общенациональному телевидению.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей СафроновЛюбое сближение русских по крови и духу народов должно бы было положительно восприниматься гражданами наших Государств, но, как видно из подтекста в статье, русофобам и это не нравится. Вывод один: Правильным путем идём товарищи!Агрофена Иванова!!!! Респект!ВПвалентина пожиленкоЛукашенко, тормозящий сближение наших народов, - это не белорусский народ, а лишь особь, выражающая волю народа и, чаще всего, выражающая свою волю от имени народа. К тому же, как говорят, наследственные гены, "пальцем не задавишь" и, как видится, у цыгана-кузнеца, являющегося отцом Лукашенко, вышла не лучшая "поковка"!ЛНЛюдмила Нефедова!!!Комментировать
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