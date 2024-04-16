На Донбассе появился робот-первопроходец «Сталкер», очищающий поля от мин

Впервые на территории боевых действий в Донбассе появился “Сталкер” – новый робототехнический комплекс, который в настоящее время проходит испытания на минных полях в ДНР перед началом серийного производства.
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