Российские стратосферные БПЛА Ла-251/252: «Аист», который мы упустили

В материале от 24 ноября 2024 года Стратосферные БПЛА – псевдоспутники: новые горизонты высотной разведки мы говорили о перспективах развития этого направления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также о тех опытных образцах, что разрабатываются за рубежом.