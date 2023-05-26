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Секретные расходы РФ с начала года составили уже ₽3,09 трлн

Портал "Электронный бюджет" сообщил, что секретные расходы РФ в этом году уже составили 3,09 трлн рублей и это больше расходов на всю социальную сферу.

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