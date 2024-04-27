Сенатор Александр Ролик дал оценку изменениям в законе о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Редакторская колонкаВ прошлом году Правительством РФ на основе инициатив Губернатора Приморья Олега Кожемяко, был разработан законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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