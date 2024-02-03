Politico: Мелони очаровала Орбана, и он согласился на выделение помощи Украине

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон повлияли на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать выделение Европейским союзом помощи Украине на 50 миллиардов евро.
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