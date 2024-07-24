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Политика как она есть

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Флагманский Huawei Mate 70 выйдет позже ожидаемого

Флагманский Huawei Mate 70 выйдет позже ожидаемого

На конференции HDC 2024 Huawei анонсировала выход серии смартфонов Mate 70 в IV квартале этого года. Однако, по информации от инсайдера Digital Chat Station, выпуск может задержаться до конца квартала, возможно, до декабря или позже.

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