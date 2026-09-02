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Аргументы недели

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В Колумбии вступил в силу закон «Больше никакой зоофилии»

В Колумбии вступил в силу закон «Больше никакой зоофилии»

Президент Абелардо Де Ла Эсприэлья подписал закон № 2627 от 2026 года, известный как «Ley No Más Zoofilia» («Больше никакой зоофилии»).

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