В Колумбии вступил в силу закон «Больше никакой зоофилии»

Президент Абелардо Де Ла Эсприэлья подписал закон № 2627 от 2026 года, известный как «Ley No Más Zoofilia» («Больше никакой зоофилии»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суверенитет стран...
- Пять веков борьбы...
- Пять веков борьбы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым