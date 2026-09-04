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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Американский фигурист Казанеки о допуске россиян: «Пусть у каждого будет свое мнение на этот счет. Я не особо интересуюсь политикой, не люблю предвзятость, предпочитаю держаться в стороне от этого»

Американский фигурист Лусиус Казанеки  рассказал, что у него нет определенного мнения о возвращении россиян на международные турниры.

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