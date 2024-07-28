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Захарова: Запад хочет через Украину нарушить энергосотрудничество РФ

Захарова: Запад хочет через Украину нарушить энергосотрудничество РФ

Западные страны, в частности США и Великобритания, пытаются дестабилизировать энергетическое сотрудничество между Россией и европейскими странами с помощью Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».

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