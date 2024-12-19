«Крокус» уроком не стал, теперь генерал Кириллов: будет визовый режим или продолжим жить «в безопасности» по Федорову

Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Мы строили-строили и, наконец, построили!» — это фраза из известного советского мультфильма про крокодила Гену и Чебурашку.

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Комментарии
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Александр Павлов
Вы думаете это избиратели Затулина поручили ему отстаивать заселение их страны мигрантами?
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5 час.
T
Teodor
Всё руководство отчитывается о принимаемых мерах с проблемой мигранты! Ну и что? Крокус - приняли меры! Генерал - опять приняли меры!? Кто следующий? Сколько же Правительство, ГД, Службы и Комитеты будут шестерить у олигархов, которые являются ждунами на уничтожение Государства?
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1 час.
Леонид Никулин
до чего ж смешно все ..ведь уже понятно что миграционная политика это спланированная диверсия внутри страны а не просто отдельно взятое нарушение одним бородатым паспортного режима..а спланировать могут только враги народа-значит власть -то бишь чиновники -продажные от мозга до костей и пока не будет системы равной сталинской для чисток этих продажных ублюдков -будут убивать нормальных людей
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12 мин.

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