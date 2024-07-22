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FinFax - Новости банков и вкладов

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Лучшие онлайн накопительные счета с ежемесячной капитализацией

Онлайн накопительные счета с ежемесячной капитализацией имеют ряд преимуществ: Удобство управления финансами: Вы можете легко отслеживать состояние счета, производить пополнения и управлять накоплениями через онлайн-банкинг или мобильное приложение, что делает управление финансами более простым и эффективным.

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