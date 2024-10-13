Блины с селедкой вкуснее чем с красной рыбой. Хитрость в ложке горчицы

Селедка, хоть и нечасто становится начинкой для блинов, зря обделена этим вниманием. Добавив к ней ложку горчицы, сметаны и немного лука, вы создадите изысканное угощение, которое по вкусу напомнит блины с красной рыбой.
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