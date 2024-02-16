Украинский офицер: Если армию РФ отбросить в течение 48 часов не удастся, ВСУ придётся отходить из Авдеевки на подготовленные позиции для обороны

На Украине идёт активнее обсуждение вопроса о том, какова дальнейшая судьба Авдеевки. Контроль над городом, как известно, позволял ВСУ наносить каждодневные артиллерийские удары по Донецку и окрестностям, а сам город противник успел превратить в мощный укреплённый район, который, с подачи натовских инструкторов, определялся ещё и как плацдарм для «решающего наступления на Донецк с выходом к границам Ростовской области РФ».