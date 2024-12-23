Регионы оценили по креативу

Неравенство уровня развития творческих индустрий в регионах увеличилось в этом году, свидетельствуют результаты рейтинга, опубликованного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.
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