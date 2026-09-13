Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Дайджест за неделю. 13 сентября 2026

Дайджест за неделю. 13 сентября 2026

На этой неделе произошло много знаковых событий. Начнём мы, пожалуй, с саммита БРИКС в Индии, где президента Российской Федерации Владимира Путина встречали овациями.

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