От экс-игрока НБА до су-шефа из «Кухни»: 8 самых высоких актеров нашего кино

Экстремально высокий рост в кино скрыть невозможно: операторам приходится мудрить с ракурсами, а кастинг-директоры так и норовят предложить артисту стандартный набор — от молчаливого вышибалы до сурового охранника.
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