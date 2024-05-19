Экскурсия в ´Музей беларускай народнай творчасцi´.

В целях приобщения детей дошкольного возраста к истокам национальной культуры и народным традициям, формирования представлений у воспитанников о народных обычаях, искусстве посредством прикосновения к творениям прошлого, воспитание общечеловеческих ценностей, нравственных чувств, любви к родному краю и гордости за него, для воспитанников старшей гр .