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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Экскурсия в ´Музей беларускай народнай творчасцi´.

Экскурсия в ´Музей беларускай народнай творчасцi´.

В целях приобщения детей дошкольного возраста к истокам национальной культуры и народным традициям, формирования представлений у воспитанников о народных обычаях, искусстве посредством прикосновения к творениям прошлого, воспитание общечеловеческих ценностей, нравственных чувств, любви к родному краю и гордости за него, для воспитанников старшей гр .

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