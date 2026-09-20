Благодаря кольцевым развязкам аварийность на перекрестках дорог в регионе снизилась на 60%

За семь лет на дорогах региона построено и модернизировано 11 кольцевых развязок. В этом году по программе повышения безопасности дорожного движения устройство кольцевого движения ведется еще на двух аварийно-опасных перекрестках.
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