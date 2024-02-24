Те, кто смотрел их в СССР, не пройдут: 10 лучших советских сериалов, чьих авторов никто не знает

А вы знаете основы основ и столпы столпов золотого фонда советского кинематографа? фото: кадр из многосерийного телефильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)Слова «сериал» в СССР не было, а сериалы были.
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