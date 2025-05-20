Разработан препарат против трех видов рака

Китайские ученые успешно завершили первую фазу клинических испытаний нового препарата D3S-001 для лечения немелкоклеточного рака легких, колоректального рака и опухолей поджелудочной железы с мутацией KRAS-G12C .
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