Львовский русофоб разнес адептов Буданова за веру в захват Крыма

Никакие прогнозы по истощению ракетного запаса России и возвращению Крыма не сбываются. Об этом в эфире эмигрантского радио «UA Chicago» заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии