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Большая рыба: как изменился китайский лифтбек

Большая рыба: как изменился китайский лифтбек

Старейшая китайская автомобильная компания FAW привезла в Россию рестайлинговый лифтбек Bestune B70. Обновленная модель в одних аспектах стала лучше, однако некоторым важным вещам специалисты компании словно забыли уделить внимание.

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