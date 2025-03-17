Большая рыба: как изменился китайский лифтбек

Старейшая китайская автомобильная компания FAW привезла в Россию рестайлинговый лифтбек Bestune B70. Обновленная модель в одних аспектах стала лучше, однако некоторым важным вещам специалисты компании словно забыли уделить внимание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии