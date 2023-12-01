Генеральное консульство Германии закрылось в Новосибирске

Генеральное консульство Федеративной Республики Германия закрылось в Новосибирске. В сообщении на официальном сайте германского представительства сообщается, что из-за закрытия генконсульства в Новосибирске теперь нужно обращаться в Посольство Германии в Москве.
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