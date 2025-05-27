Создание «Золотого купола» в США грозит милитаризацией космоса — ЦТАК

Разработка системы ПРО «Золотой купол» в США приведет к милитаризации космического пространства, говорится в меморандуме Института американских исследований при МИД КНДР, 27 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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