Разработчик дизайна популярных моделей BMW получил российское гражданство

Разработчик дизайна популярных моделей BMW X5 и X6 Пьер Леклерк получил российское гражданство. Соответствующий указ, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, размещен на официальном портале правовой информации.
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