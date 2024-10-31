Континентальная часть Китая призвала Тайвань вернуться к Консенсусу 1992 года

Пекин, 30 октября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду призвала власти Тайваня возвращаться к общей политической основе, придерживающейся Консенсуса 1992 года, назвав это соглашение, достигнутое двумя сторонами Тайваньского пролива 32 года назад, "якорем мира и стабильности" в регионе.