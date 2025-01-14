Мастерс 2025: Марк Селби нокаутировал Картера

Трехкратный Чемпион Марк Селби демонстрирует отличную форму, обыгрывая Аллистера Картера в первом раунде престижного турнира Masters 2025, сообщает WST Марк Селби (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Masters 2025 Результаты, турнирная таблица турнира Masters 2025 Расписание трансляции - 1/8 финала Марк Селби не выходил в полуфинал турнира Alexandra Palace с 2014 года.